Свердловский «Автомобилист» доставил в больницу № 6 средства первой необходимости

Хоккейный клуб «Автомобилист» доставил в Центральную городскую клиническую больницу №6 Екатеринбурга средства первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.Также отмечается, что вместе с «Автомобилистом» в акции приняли участие представители фан-сектора. Таким образом клуб поблагодарил медицинский персонал за труд в это сложное время.Напомним, по данным на 21 апреля, в Свердловской области коронавирус зафиксирован у 233 человек. В России число заражённых достигло 52 763.