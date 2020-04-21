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09:33 | 22.04.2020

110 млн рублей выделило правительство Свердловской области на новые автобусы для Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в рамках программы «Чистый воздух» до конца 2020 года появятся новые автобусы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сложившаяся ситуация, связанная с распространением коронавируса, несколько отодвинула сроки реализации этих планов, однако не отменила их. На следующей неделе в правительстве РФ должен завершиться процесс согласования вопроса о выделении городу субсидий из федерального бюджета»,- рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Окончательное решение о поставщике автобусов, их количестве и способе передачи тагильским перевозчикам будет принято после подтверждения финансирования.

Как рассказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин, на покупку новых автобусов правительство Свердловской области выделило 110 млн рублей, также часть средств будет направлена и из муниципального бюджета.

Федеральная программа «Чистый воздух» предполагает не только обновление парка общественного транспорта, но содержит и другие значимые для города мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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написал: Ольга   |   Сегодня, 09:49  
 
Автобусы???
А фигею... Для кого? Отдайте эти деньги жителям н. Тагила
  [цитировать]
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