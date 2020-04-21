Прибывшим в Екатеринбург туристам запретили курить в обсерваторе

Накануне прибывшим в Екатеринбург туристам из Турции запретили курить в обсерваторе под Асбестом, где они находятся на карантине.По словам прилетевших, им сказали «терпеть» без сигарет все две недели, в течение которых они будут находиться в обсерваторе. Такое заявление туристам не понравилось.«Мы с Анталии терпим, и ещё здесь терпите. В обычной больнице даже такая возможность предоставлена»,- сказала одна из прилетевших.Обсервацию организовали на базе санатория «Белый камень».Напомним, также в Екатеринбург прилетят туристы из Бангкока и Гоа. Вывозной рейс SVR3782 Бангкок — Иркутск — Екатеринбург запланирован на 22 апреля на 18:35 по местному времени. Рейс Гоа — Новосибирск — Екатеринбург запланирован на 24 апреля на 16:30.