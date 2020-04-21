На Среднем Урале уже три недели разыскивают пропавшего мужчину

09:05 | 22.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Каменске-Уральском без вести пропал 50-летний Дмитрий Слободчиков. Последний раз он выходил на связь 31 марта, после чего местонахождение мужчины неизвестно.



Приметы: рост 175 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: на правой руке между кистью и локтем шрам.



В день исчезновения был одет в серую ветровку, синюю рубашку в клетку, серые штаны, чёрные ботинки, серую шапку.



Если вы знаете, где может находиться пропавший, или видели его – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 8-953-606-98-87.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»