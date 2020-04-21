Новости дня
09:05 | 22.04.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
На Среднем Урале уже три недели разыскивают пропавшего мужчину
Приметы: рост 175 см, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: на правой руке между кистью и локтем шрам.
В день исчезновения был одет в серую ветровку, синюю рубашку в клетку, серые штаны, чёрные ботинки, серую шапку.
Если вы знаете, где может находиться пропавший, или видели его – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 8-953-606-98-87.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:41 | 22.04.2020
В Нижний Тагил доставят аппараты ИВЛ из других городов области
13:49 | 22.04.2020
Житель Березовского избил до смерти собутыльника
13:23 | 22.04.2020
Экс-участкового в Екатеринбурге обвиняют в покушении на мошенничество
13:02 | 22.04.2020
Десятки проекционных «зебр» появятся вблизи свердловских школ
12:50 | 22.04.2020
В Прикамье на карантине находятся 1725 человек
12:45 | 22.04.2020
Глава Прикамья подписал закон о льготных проездных для ветеранов труда
12:44 | 22.04.2020
Количество заражённых коронавирусом в России приблизилось к 58 тысячам
12:42 | 22.04.2020
В Пермском крае построят «Говорящий город»
12:40 | 22.04.2020
В Прикамье выявлено еще 29 случаев коронавируса
12:38 | 22.04.2020
Ещё десять свердловчан заразились коронавирусом
12:19 | 22.04.2020
В Свердловской области проходит акция «Тележка добра»
12:18 | 22.04.2020
Прокуратуры районов проведут «горячую линию» по вопросам соблюдения прав ветеранов Великой Отечественной войны
12:12 | 22.04.2020
Игорь Сапко провел онлайн-интервью с участниками проекта «Десант Памяти»
11:55 | 22.04.2020
Орджоникидзевский район Екатеринбурга продолжают непрерывно очищать от мусора и грязи
11:36 | 22.04.2020
Организаторы Уральской ночи музыки продолжают подготовку к фестивалю
11:08 | 22.04.2020
В Екатеринбурге перенесли репетиции Парада Победы
10:21 | 22.04.2020
На реновацию «Екатеринбург Арены» выделят почти 9,6 млн рублей
09:56 | 22.04.2020
В Екатеринбурге закрыли на карантин «Уральский институт кардиологии»
09:33 | 22.04.2020
110 млн рублей выделило правительство Свердловской области на новые автобусы для Нижнего Тагила
09:18 | 22.04.2020
Прибывшим в Екатеринбург туристам запретили курить в обсерваторе
09:05 | 22.04.2020
На Среднем Урале уже три недели разыскивают пропавшего мужчину
21:35 | 21.04.2020
В стационарах Свердловской области находится 310 человек с подозрением на коронавирус
20:11 | 21.04.2020
В Екатеринбург из Турции прибыли 69 россиян
20:06 | 21.04.2020
Жители Пермского края, прибывшие из Антальи, будут доставлены в Пермь
19:11 | 21.04.2020
В Екатеринбурге неизвестные разгромили девять автомобилей
19:02 | 21.04.2020
Библиотеки Свердловской области запустили онлайн-пункты выдачи
18:39 | 21.04.2020
Шесть врачей Свердловского Центра СПИДа перепрофилировались для работы с инфицированными COVID-19
18:22 | 21.04.2020
Три школы Екатеринбурга оказались в списке 100 лучших школ России
18:14 | 21.04.2020
Свердловчан предупредили о сильных дождях с грозами