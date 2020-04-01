Больницы Екатеринбурга могут ужесточить санитарно-эпидемиологический режим

20:04 | 21.04.2020

Фото: больница1.екатеринбург.рф

После ситуации в больнице №1 Екатеринбурга в городских медучреждениях может ужесточиться санитарно-эпидемиологический режим, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Как отметил мэр города Александр Высокинский, главные врачи должны понимать ответственность за соблюдение мер безопасности во время пандемии коронавируса.



«Вспышка заболевания в первой городской больнице наглядно показала, что мы обязаны безукоснительно следовать всем правилам карантина: и медиков это касается в первую очередь. Они на передовой. И в ответе и за себя, и за пациентов. С другой стороны – мы будем максимально беречь наших врачей, оказывать всю необходимую помощь», – сказал глава Екатеринбурга.

Отметим, что уже 250 врачей размещены в гостиницах в рамках профилактических мероприятий по противодействию распространения COVID-19. Заявки на такое размещение продолжают поступать из больниц.



О ситуации в ЦГКБ№ Екатеринбурга мэру города будет докладывать заместитель по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. Также будут приняты все исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»