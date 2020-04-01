Губернатор Свердловской области рассказал, как самозанятые могут получить выплаты

19:40 | 21.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о порядке выплат самозанятым в своем Instagram.



Глава региона напомнил, что выплаты смогут получить самозанятые граждане, зафиксировавших соответствующий статус до 1 апреля.



«Планируется, что деньги можно будет получить через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Он будет принимать заявления и проводить сверку с управлением федеральной налоговой службы по Свердловской области, после чего будут произведены выплаты. Необходимые нормативные акты, регламентирующие весь процесс, мы рассчитываем принять на следующей неделе», – сообщил Евгений Куйвашев.



Получить ответы на другие интересующие вопросы о выплатах можно, позвонив по телефону горячей линии областного фонда поддержки предпринимательства: 8-800-500-77-85.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»