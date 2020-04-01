В Екатеринбурге неизвестные разгромили девять автомобилей

19:11 | 21.04.2020

Фото: скриншот видео очевидцев

В Екатеринбурге полиция организовала проверку из-за разгрома девяти автомобилей на парковке у жилого дома. Неизвестные повыбивали у машин стекла.



Как передает портал Е1, инцидент случился возле дома по адресу Фрунзе, 100. По предварительным данным, владельцы не заявляли в полицию о пропаже вещей.



В МВД попросили всех, где обладает значимой информацией по данном факту, сообщать её по номеру телефона 352-42-05.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»