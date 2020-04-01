Библиотеки Свердловской области запустили онлайн-пункты выдачи

19:02 | 21.04.2020

Фото: fi.pinterest.com

Государственные библиотеки Свердловской области открыли онлайн-пункты выдачи литературы, об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.



Так, в Свердловской областной межнациональной библиотеке работает онлайн-пункт «#книги ТУТ», также открылась рубрика «ЧТЕНИЕ ОНЛАЙН: виртуальная библиотека» с возможностью получения помощи библиотекаря. Кроме того, онлайн-пункты появились у Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина и Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского.



По словам сотрудников регионального министерства культуры, в сложившейся ситуации, уральцы должны иметь возможность получать библиотечно-информационные услуги несмотря на то, что не могут получить на руки печатные издания.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»