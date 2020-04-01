Шесть врачей Свердловского Центра СПИДа перепрофилировались для работы с инфицированными COVID-19

18:39 | 21.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Шесть инфекционистов Свердловского Центра СПИДа вышли на работу в стационары для лечения пациентов с коронавирусом, об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.



Врачи высшей категории ещё недавно занимались только лечением ВИЧ-инфекций и в сжатые сроки прошли подготовку с интерактивными модулями, разработанными российским Минздравом, о тактике врача стационара при лечении пневмоний и вирусных поражениях легких и о диагностике, лечении и профилактики новой коронавирусной инфекции. Сейчас они работают в екатеринбургской больнице №24 и стационаре Нижнего Тагила.



Следует отметить, что бригада врачей Центра СПИДа для эффективной работы перешла на круглосуточный режим. Им предоставлено все необходимое для комфортной работы, в том числе средства защиты и препараты для пациентов.



«Лечение ВИЧ-инфекции является моим ежедневным трудом, а профессиональное проявление себя в новых условиях COVID-19 в сплоченной команде – это и вызов, и рост», – поделилась член команды инфекционистов, врач Центра СПИДа Марина Бычкова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»