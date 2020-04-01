Три школы Екатеринбурга оказались в списке 100 лучших школ России

18:22 | 21.04.2020

Фото: urfu.ru

СУНЦ УрФУ, гимназия №9 и лицей №130 Екатеринбурга попали список 100 лучших школ в России по версии рейтингового агентства RAEX.



СУНЦ УрФУ взял 31 место, гимназия №9 оказалась на 50 месте, а на 79 строчке рейтинга расположился лицей №130. Кроме того, СУНЦ УрФУ оказался на 9 месте сводного рейтинга по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, гимназия №9 заняла 42 место, а лицей №130 – 103 место.



Стоит отметить, что ни одна свердловская школа, расположенная вне Екатеринбурга, в рейтинг не попала.



Исследования школ проводятся агентством RAEX проводятся с 2015 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»