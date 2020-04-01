На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

17:21 | 21.04.2020

Фото: ngzt.ru

Завтра, 22 апреля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер. МЧС рассылает СМС-оповещения.



«По данным синоптиков 22.04 местами в Свердловской обл. ожидаются сильные дожди с грозами, сильный ветер с порывами до 23 м/сек. Будьте бдительны!» – написано в сообщении.



В случае возникновения ЧП необходимо сообщить о случившимся по телефону 101 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»