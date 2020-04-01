«Уральские авиалинии» начнут выполнять рейсы в Якутск

16:39 | 21.04.2020

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличится количество рейсов в Якутск. Полеты из Екатеринбурга в столицу Республики Саха станет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» уже с 19 мая.



Отправление из Екатеринбурга в Якутск будет назначено на вторник и пятницу. Рейсы будут осуществляться на самолете Airbus A319/320 вместимостью 140/160 пассажиров. По вторникам вылет из уральской столицы запланирован на 17:05, а прибытие в Якутск назначено на среду в 02:40. По пятницам вылет из Екатеринбурга будет в 21:30, в прибытие в Якутск – в субботу в 07:05 местного времени. Общее время в пути составит пять с половиной часов.



Добавим, что на данный момент полеты из Екатеринбурга в Якутск выполняет авиакомпания «Якутия».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»