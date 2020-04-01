Второй в Свердловской области: в больнице Богдановича скончался пациент с коронавирусом

16:21 | 21.04.2020

Фото: krasnodar.bezformata.com

В центральной районной больнице Богдановича, скончалась 70-летняя женщина, поступившая в больницу с пневмонией. В рамках стандартных протоколов по тестированию на коронавирус лиц старшего возраста и лиц, поступивших в лечебные учреждения с пневмониями, у больной были забраны пробы. Однако, в связи с наличием у женщины, помимо пневмонии, тяжелого хронического заболевания, спасти её, к сожалению, не удалось. Уже после смерти у неё был предварительно подтвержден COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области..



Несмотря на то, что связь причины смерти пациентки и наличия у неё коронавируса в данный момент не установлена, чтобы исключить возможное распространение нового коронавируса от пациентки, у которой первичные анализы зафиксировали COVID-19, санитарными врачами принято решение об ограничении приема новых больных в ЦРБ Богдановича.



Кроме того, принято решение о закрытии на прием и выписку пациентов хирургического корпуса ЦГБ. Изолированы 45 медицинских сотрудников и 23 пациента, которые определены как потенциально контактные лица различного уровня.



В настоящее время сотрудниками Роспотребнадзора ведется эпидемиологическое расследование. Устанавливается круг лиц, контактировавших со скончавшимся пациентом.

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