В пригороде Екатеринбурга арестовали бизнесмена, учинившего расправу над подростком из-за 50 рублей

15:24 | 21.04.2020

Фото: СУ СК по Свердловской области

В Березовском арестован директор и соучредитель автотранспортного предприятия ООО «АТ-Транс» (осуществляет пассажирские перевозки в городском округе) Александр Авилов. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).



По решению суда, на основании ходатайства Следственного комитета, в отношении задержанного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 июня включительно.



По данным следствия, поздним вечером 4 февраля 2020 года обвиняемый, находясь у дома по улице Толбухина (микрорайон Новоберезовский), действуя совместно с рядом иных фигурантов, избили 19-летнего местного жителя и его 17-летнего знакомого. Согласно материалам уголовного дела, у указанного 19-летнего молодого человека с обвиняемым до этого возник конфликт относительно качества оказания услуг по перевозке граждан в маршрутном автобусе. В связи с возникшим конфликтом обвиняемый вместе с несколькими своими знакомыми решили выяснить отношения с этим молодым человеком, встретившись в обусловленном месте, где впоследствии и произошло избиение двух человек, в том числе, несовершеннолетнего.







Первоначально расследование проводилось органами полиции, но впоследствии, в начале апреля, по решению прокуратуры уголовное дело передано в производство органов СКР.



Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что конфликт произошел из-за порванной купюры.



«Эта нелепая история – яркий пример того, как на ровном месте из-за фактически пустяка можно, что называется, «загреметь за решётку». В зимний день в одном из транспортных средств, принадлежащих коммерческой компании обвиняемого, отказались принимать слегка повреждённую 50-рублёвую купюру у пассажира, более того, высадили его, а в другом транспортном средстве эту же купюру приняли без проблем. Человек позвонил в компанию, чтобы высказать своё негодование по этому поводу. Но вместо понимания и сочувствия человек выслушал столько, что пожалел, что позвонил. Дело закончилось криминальной разборкой в стиле 90-х», – рассказал полковник Горелых.



Видео предоставлено СУ СК по Свердловской области

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