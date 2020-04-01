В период ограничительных мер полицейские Екатеринбурга проводят профилактическую работу с подростками

15:03 | 21.04.2020

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В рамках дистанционного обучения сотрудниками полиции Екатеринбурга из подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, уголовного розыска и Госавтоинспекции совместно с другими субъектами профилактики подготовлены наглядные материалы информационного характера на темы профилактики мошенничеств, детского дорожно-транспортного травматизма, а также повышения правовой культуры.



Так, педагоги прочли лекции школьникам по повышению уровня подготовки к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, формированию законопослушного поведения, разъяснению административной и уголовной ответственности.



Кроме того, полицейские посетили по месту жительства 125 несовершеннолетних и семьи, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Полицейские еще раз напомнили подросткам и их законным представителям о соблюдении режима самоизоляции, побеседовали на тему самовольных уходов, о запрете употребления алкогольных напитков, наркотических средств, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



За период профилактических мероприятий сотрудниками полиции выявлено 93 административных правонарушений, 47 из которых предусмотрены статей 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Также полицейские выявили 18 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

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