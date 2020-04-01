Компенсации на питание школьников-льготников в Нижнем Тагиле станут выплачивать уже завтра

15:40 | 21.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Нижнем Тагиле станут выплачивать компенсации на питание школьников-льготников уже с завтрашнего дня, 22 апреля. Выплаты предоставят на время дистанционного обучения.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, выплаты назначат по заявлению родителей либо других законных представителей ребенка. Для подачи заявления необходимо передать копию свидетельства о рождении или паспорт школьника, копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, согласие на обработку персональных данных и сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счёта, на который и будет переведена компенсация. Размер выплат зависит от стоимость питания ребенка в школе.



– Для обеспечения безопасности тагильчан в образовательных учреждениях принимаются дополнительные меры по защите от коронавирусной инфекции. Родителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, приём посетителей ведётся по одному человеку, помещения дезинфицируются и проветриваются, – добавила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.



Напомним, что компенсацию стоимости одноразового питания могут получить дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. А учащимся с ограниченными возможностями здоровья положена компенсация двухразового питания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»