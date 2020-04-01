ГИБДД просит свердловчан быть предельно внимательными из-за тумана

14:43 | 21.04.2020

Фото: Ольга Кольтенберг

Сегодня утром Свердловскую область заволокло густым туманом, не исключено, что подобные атмосферные явления повторятся

в последующие дни, в связи с чем ГИБДД просит участников движения быть предельно внимательными на проезжей части.



Так, в ведомстве призвали свердловских водителей снижать скорость, пристегиваться ремнями безопасности и увеличивать дистанцию до ближайшего транспорта.



Пешеходов также попросили быть предельно внимательными, соблюдать ПДД, не переходить проезжую часть в неположенном месте и обозначать себя световозвращающими элементами.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»