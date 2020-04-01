Новости дня
14:22 | 21.04.2020
Доходы и расходы бюджета Свердловской области увеличились на 6,3 миллиарда рублей
Дополнительные средства, полученные из федерального бюджета, направят на выплаты нуждающимся семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. На эти цели будут направлены 2,4 миллиарда рублей. Еще 1,4 миллиарда рублей направят на переоборудование коечного фонда для оказания помощи при коронавирусе. Также 680,3 миллиона рублей направят на обеспечение выплат педагогам, занимающимся классным обучением. А на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят 490 миллионов рублей.
Как сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, экономика Свердловской области демонстрирует устойчивость, так как в региональный бюджет вносятся изменения несмотря на трудности с распространением коронавируса.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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