Доходы и расходы бюджета Свердловской области увеличились на 6,3 миллиарда рублей

14:22 | 21.04.2020

Сегодня, 21 апреля, депутаты Законодательного собрания Свердловской области в третьем и окончательном чтении приняли закон «О внесении изменений в закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"». В соответствии с принятыми поправками, доходы и, соответственно, расходы бюджета увеличатся на 6,3 миллиардов рублей. Об этом сообщила в своем докладе и. о. министра финансов Свердловской области Светлана Климук.



Дополнительные средства, полученные из федерального бюджета, направят на выплаты нуждающимся семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. На эти цели будут направлены 2,4 миллиарда рублей. Еще 1,4 миллиарда рублей направят на переоборудование коечного фонда для оказания помощи при коронавирусе. Также 680,3 миллиона рублей направят на обеспечение выплат педагогам, занимающимся классным обучением. А на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят 490 миллионов рублей.



Как сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, экономика Свердловской области демонстрирует устойчивость, так как в региональный бюджет вносятся изменения несмотря на трудности с распространением коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»