В Екатеринбурге задержан сбежавший из больницы пациент с коронавирусом

13:42 | 21.04.2020

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге задержали и госпитализировали пожилого пациента с коронавирусом, который накануне самовольно ушел из ГКБ №1, закрытой на карантин. Об этом сегодня сообщили в региональном оперштабе.



Напомним, что вчера, 20 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что городская больница №1 закрывается на карантин, так как, по данным аппарата полпреда президента РФ в УрФО, у 16 сотрудников медицинского учреждения и 75 пациентов предварительно подтвердили COVID-19.



Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул ГКБ №1 и отправился домой. Сбежавшего нашли сотрудники Роспотребнадзора и госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы №40. Установлено контактное лицо зараженного – его супруга. Ее доставили в горбольницу №6 под медицинское наблюдение.



Добавим, что для пресечения подобных случаев в ГКБ №1 усилили охрану и привлекли дополнительные силы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»