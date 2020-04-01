Новости дня
13:42 | 21.04.2020
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
В Екатеринбурге задержан сбежавший из больницы пациент с коронавирусом
Напомним, что вчера, 20 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что городская больница №1 закрывается на карантин, так как, по данным аппарата полпреда президента РФ в УрФО, у 16 сотрудников медицинского учреждения и 75 пациентов предварительно подтвердили COVID-19.
Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул ГКБ №1 и отправился домой. Сбежавшего нашли сотрудники Роспотребнадзора и госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы №40. Установлено контактное лицо зараженного – его супруга. Ее доставили в горбольницу №6 под медицинское наблюдение.
Добавим, что для пресечения подобных случаев в ГКБ №1 усилили охрану и привлекли дополнительные силы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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