 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:42 | 21.04.2020

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге задержан сбежавший из больницы пациент с коронавирусом

В Екатеринбурге задержали и госпитализировали пожилого пациента с коронавирусом, который накануне самовольно ушел из ГКБ №1, закрытой на карантин. Об этом сегодня сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, что вчера, 20 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что городская больница №1 закрывается на карантин, так как, по данным аппарата полпреда президента РФ в УрФО, у 16 сотрудников медицинского учреждения и 75 пациентов предварительно подтвердили COVID-19.

Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул ГКБ №1 и отправился домой. Сбежавшего нашли сотрудники Роспотребнадзора и госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы №40. Установлено контактное лицо зараженного – его супруга. Ее доставили в горбольницу №6 под медицинское наблюдение.

Добавим, что для пресечения подобных случаев в ГКБ №1 усилили охрану и привлекли дополнительные силы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:45 | 21.04.2020
Участников Парада Победы в Екатеринбурге отправили обратно в части

17:21 | 21.04.2020
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

17:19 | 21.04.2020
В Перми готовят цветники и клумбы к посадкам цветов

16:57 | 21.04.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург из-за ДТП введено реверсивное движение

16:39 | 21.04.2020
«Уральские авиалинии» начнут выполнять рейсы в Якутск

16:21 | 21.04.2020
Второй в Свердловской области: в больнице Богдановича скончался пациент с коронавирусом

16:19 | 21.04.2020
С начала года в Перми 220 молодых семей улучшили жилищные условия

16:10 | 21.04.2020
В Прикамье стартовала викторина «Пермский край во время Великой Отечественной войны»

15:59 | 21.04.2020
Около ТРЦ «Радуга-парк» в Екатеринбурге изменили схему дорожного движения

15:40 | 21.04.2020
Компенсации на питание школьников-льготников в Нижнем Тагиле станут выплачивать уже завтра

15:24 | 21.04.2020
В пригороде Екатеринбурга арестовали бизнесмена, учинившего расправу над подростком из-за 50 рублей

15:03 | 21.04.2020
В период ограничительных мер полицейские Екатеринбурга проводят профилактическую работу с подростками

14:45 | 21.04.2020
Пермские школы скорректируют учебные планы и графики

14:43 | 21.04.2020
ГИБДД просит свердловчан быть предельно внимательными из-за тумана

14:28 | 21.04.2020
В Перми открываются лаборатории по исследованию клещей

14:22 | 21.04.2020
Доходы и расходы бюджета Свердловской области увеличились на 6,3 миллиарда рублей

14:00 | 21.04.2020
В столице Урала продолжает держаться рекордно низкий индекс самоизоляции

13:42 | 21.04.2020
В Екатеринбурге задержан сбежавший из больницы пациент с коронавирусом

13:31 | 21.04.2020
В центре Перми начался ремонт трех улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

13:24 | 21.04.2020
В Первоуральске рассказали о датах окончания отопительного сезона

13:02 | 21.04.2020
В метро Екатеринбурга не пустят людей с температурой

12:48 | 21.04.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье растет число детей

12:44 | 21.04.2020
Число заражённых коронавирусом в России достигло 52 763

12:43 | 21.04.2020
В пермском МФЦ рассказали, какие документы сотрудники центра могут принять на дому

12:39 | 21.04.2020
В Прикамье выявлено еще 22 случая коронавируса

12:37 | 21.04.2020
В Свердловской области за сутки подтвердили 84 новых случая коронавируса

12:30 | 21.04.2020
На вокзалах столицы Прикамья установлены первые терминалы для бесконтактного измерения температуры

12:22 | 21.04.2020
В Екатеринбург вернутся туристы из Турции

12:17 | 21.04.2020
Краевые власти поспособствовали возвращению на Родину пермских туристов из Вьетнама

12:14 | 21.04.2020
Жители Прикамья смогут сами сдать тест на новую коронавирусную инфекцию

12:06 | 21.04.2020
Энергетики «Т Плюс» повысят уровень готовности пермской медицины к борьбе с коронавирусом

12:03 | 21.04.2020
Пожар в Верхней Пышме вывел на улицу 19 человек

11:57 | 21.04.2020
Екатеринбуржцы пройдут опрос о присвоении названия восьмому району

11:30 | 21.04.2020
Судебные приставы в Екатеринбурге опечатали ещё один бар

11:08 | 21.04.2020
Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в сбыте наркотиков

10:51 | 21.04.2020
В Реже на 60 суток опечатали кафе-бар, нарушившее карантин

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 