В Первоуральске рассказали о датах окончания отопительного сезона

13:24 | 21.04.2020

Отопительный сезон в Первоуральске завершится не позднее 15 мая. Соответствующее постановление подписал глава Первоуральска Игорь Кабец.



Ограничивать подачу тепла в дома первоуральцев начнут, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет выше 8 ºС. При этом школы, детские сады, больницы самостоятельно определяют срок отключения отопления.



Более подробную информацию и конкретные даты отключения отопления в многоквартирных домах горожане могут узнать, обратившись в свою управляющую компанию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»