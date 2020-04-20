В метро Екатеринбурга не пустят людей с температурой

13:02 | 21.04.2020

В метро Екатеринбурга начали работать первые тепловизионные комплексы. Они появились уже на трёх станциях – «Площадь 1905 года», «Уральская» и «Проспект Космонавтов». До конца недели аппараты появятся на всех остановках подземки.



По словам главы города Александра Высокинского, тепловизоры, направленные в сторону потока входящих пассажиров, будут «подсвечивать» людей с температурой тела выше 37,5 градусов. Таким гражданам предложат пройти в специальное помещение, где им будет выдана памятка с номерами необходимых телефоном и дальнейшем порядком действий.



Также отмечается, что сотрудники безопасности запишут данные остановленного и направят их в дежурную поликлинику. В метро человека с температурой не допустят.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»