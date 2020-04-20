Число заражённых коронавирусом в России достигло 52 763

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2567 (45,5%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Всего зараженных в стране 52 763.За сутки зафиксирован 51 летальный случай: 29 в Москве, 4 в Республике Ингушетия, 3 в Санкт-Петербурге, 3 в Республике Чувашия, 2 в Республике Дагестан, 2 в Калужской области, 1 в Тульской области, 1 в Ставропольском крае, 1 в Курской области, 1 в Воронежской области, 1 в Липецкой области, 1 в Кабардино-Балкарии, 1 в Новосибирской области, 1 в Иркутской области.За весь период в России от коронавируса скончались 456 человек. Выздоровели 3 873 (+427).