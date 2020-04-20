Пожар в Верхней Пышме вывел на улицу 19 человек

12:03 | 21.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Верхней Пышме произошёл пожар в жилом девятиэтажном доме на проспекте Успенском. Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инцидента поступила на пульт диспетчера в 22:15.



На место происшествия выезжали 10 спасателей и три единицы техники, однако потушить огонь до их прибытия смогли местные жители.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»