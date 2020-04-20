Евгений Куйвашев ответил уральцу, жалующемуся на шумных соседей

10:31 | 21.04.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на новые вопросы, связанные с COVID-19 в регионе. Один из уральцев пожаловался, что в условиях самоизоляции актуальной стала проблема шумных соседей.



«Режим самоизоляции, безусловно, обострил этот вопрос, и я могу понять неудобства, о которых Вы пишете и с которыми сегодня многие сталкиваются. Думаю, беспрецедентная ситуация, в который мы все оказались, подтолкнет, в том числе наших депутатов выйти с инициативой о дополнительном регулировании в этом вопросе.



Пока же, если ваши соседи не выходят за рамки, установленные региональным законодательством, единственный вариант, наверное, попробовать договориться. Люди часто не задумываются, что кому-то мешают, пока им об этом не говорят. Если же шумят в период запрета – жалуйтесь в полицию»,- написал Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»