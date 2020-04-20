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10:10 | 21.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Берёзовском ночью сгорели два автомобиля

Минувшей ночью в Берёзовском сгорели два автомобиля – LADA и Votkswagen Caddy. Инцидент произошёл на улице Королёва в полночь.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:17. На место происшествия выехали семь человек личного состава на двух единицах техники. Пожар потушили в течение двух минут.

«На площади 5 кв.м сгорел автомобиль "Лада Приора" и поврежден кузов автомобиля "Votkswagen Caddy"»,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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