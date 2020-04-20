На Среднем Урале из-за коронавируса запретили охоту

В Свердловской области из-за распространения covid-19 запретили охоту. Соответствующее решение принял глава региона Евгений Куйвашев.Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.Согласно Указу 190-УГ, на территории Среднего Урала до 15 мая введён запрет «на любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания на территории закреплённых и общедоступных охотничьих угодий в Свердловской области, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения».