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23:40 | 20.04.2020

Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

В Екатеринбурге полицейские накрыли тайную вечеринку, организованную в баре на 8 Марта, 18а. Приехавшие на место сотрудники МВД предложили нарушителям разобраться мирным путем и попросили участников пойти домой.

Предварительно организаторы рассылали участникам приглашения в мессенджере.

Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку


Полицейские в вежливой форме предложили организаторам отменить вечеринку. После этого на место вызвали ещё два служебных автомобиля. Однако, благодаря профессионализму сотрудников МВД, участники добровольно разошлись к тому моменту, как прибыло подкрепление.
Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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