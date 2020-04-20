Полиция Екатеринбурга накрыла ещё одну тайную вечеринку

В Екатеринбурге полицейские накрыли тайную вечеринку, организованную в баре на 8 Марта, 18а. Приехавшие на место сотрудники МВД предложили нарушителям разобраться мирным путем и попросили участников пойти домой.Предварительно организаторы рассылали участникам приглашения в мессенджере.Полицейские в вежливой форме предложили организаторам отменить вечеринку. После этого на место вызвали ещё два служебных автомобиля. Однако, благодаря профессионализму сотрудников МВД, участники добровольно разошлись к тому моменту, как прибыло подкрепление.