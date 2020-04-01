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21:55 | 20.04.2020
Фото: 123ru.net
Жители многоквартирников пожаловались губернатору Свердловской области на шум от соседей во время самоизоляции
В своем Instagram глава региона посоветовал уральцам жаловаться на соседей в период запрета (с 23:00 до 8:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и воскресенье) в полицию.
«Думаю, беспрецедентная ситуация, в который мы все оказались, подтолкнет, в том числе наших депутатов выйти с инициативой о дополнительном регулировании в этом вопросе. Пока же, если ваши соседи не выходят за рамки, усыновленные региональным законодательством, единственный вариант, наверное, попробовать договориться. Люди часто не задумываются, что кому-то мешают, пока им об этом не говорят», - отметил губернатор.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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