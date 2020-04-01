Жители многоквартирников пожаловались губернатору Свердловской области на шум от соседей во время самоизоляции

21:55 | 20.04.2020

Фото: 123ru.net

Жители многоквартирников в Свердловской области пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на шум от соседей в условиях самоизоляции и попросили ввести помимо ночного ограничения, также обеденное.



В своем Instagram глава региона посоветовал уральцам жаловаться на соседей в период запрета (с 23:00 до 8:00 в будние дни и с 18:00 до 11:00 в пятницу, субботу и воскресенье) в полицию.



«Думаю, беспрецедентная ситуация, в который мы все оказались, подтолкнет, в том числе наших депутатов выйти с инициативой о дополнительном регулировании в этом вопросе. Пока же, если ваши соседи не выходят за рамки, усыновленные региональным законодательством, единственный вариант, наверное, попробовать договориться. Люди часто не задумываются, что кому-то мешают, пока им об этом не говорят», - отметил губернатор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»