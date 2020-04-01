Новости дня
20:16 | 20.04.2020
Фото: news.ru
Медицинский колледж Свердловской области готовит специалистов по лечению COVID-19
Отмечается, что СОМК стал одним из первых учреждений в России, внедрившим программы повышения квалификации для средних медработников по COVID-19. Сегодня обучение уже завершили 529 медработников.
Медики проходят обучение по курсам : «Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским образованием» и «Коронавирусная инфекция COVID-2019: деятельность среднего медицинского персонала в условиях профилактики, диагностики и лечения». В программах рассматриваются вопросы организации первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных или лиц с подозрением на COVID-19, особенностей сестринского ухода за больными с коронавирусной инфекцией, профилактики заноса и распространения COVID-19 в медицинских организациях и рационального использования средств индивидуальной защиты в медицинских организациях.
Добавим, что программы были опубликованы на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. С момента размещения программы было подано около 14,5 тысяч заявок на обучение.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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