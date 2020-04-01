Екатеринбуржцы решат, станет ли Академический самостоятельным районом

20:13 | 20.04.2020

Фото: akademekb.ru

Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о присвоении административно-территориальной единице Свердловской области наименования «Академический район города Екатеринбурга».



Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, выявлением мнений жителей власти будут заниматься в период с 1 по 14 мая. В эти дни жители города смогут в электронной форме направить ответ на вопрос: «Согласны ли Вы с присвоением административно-территориальной единице Свердловской области, созданной путем преобразования административно-территориальных единиц Свердловской области «Верх-Исетский район города Екатеринбурга» и «Ленинский район города Екатеринбурга» в форме выделения части их территорий, наименования «Академический район города Екатеринбурга?».



Результаты направят в Екатеринбургскую городскую Думу не позднее 15 мая.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»