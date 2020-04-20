Жители Екатеринбурга устроили митинг онлайн

19:43 | 20.04.2020

Фото: скриншоты / «Яндекс.Навигаторе»



Екатеринбуржцы устроили стихийный митинг онлайн. В сервисе «Яндекс.Навигаторе» горожане требуют введения режима ЧС, просят о помощи и жалуются на нехватку денег.



Отметим, что на виртуальные митинги вышли и другие граждане России. Так, в протестных акциях приняли участие жители Ростова-на-Дону, Владикавказа и Уфы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»