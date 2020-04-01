В Екатеринбурге разыскивают пропавшего без вести мужчину

19:15 | 20.04.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В уральской столице ищут пропавшего без вести уроженца города Шадринск Жихарева Владимира Анатольевича, об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.



Установлено, что мужчина ушел из дома утром 14 апреля в сторону реки Тагил. С тех пор его не видели.



Рост мужчины 175 – 180 см, у него плотное телосложение, темные короткие с проседью волосы, прямоугольное лицо с усами, дугообразные брови, толстые губы, выступающий подбородок, оттопыренные уши и темные глаза. На груди у Жихарева татуировка в виде пули и группы крови.



В день пропажи он был одет в черную спортивную шапку, армейский бушлат, камуфлированные брюки и зеленые резиновые сапоги.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Жихарева, просят сообщать ей по телефонам МО МВД России «Алапаевский» по телефону 8(34346) 3-42-25 или по линии «02».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»