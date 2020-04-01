Парки и скверы Екатеринбурга обработают от клещей до конца апреля

19:02 | 20.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

До конца апреля в Екатеринбурге продезинфицируют парки и скверы от клещей, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



Отмечается, что специалисты уже начали акарицидную обрабаотку. После завершения работ специалисты проверят парки и скверы на наличие клещей. В случае, если будут обнаружены насекомые, обработку будут проводить повторно. Всего будет обработано 313 гектаров парков, а также городские леса.



Следует отметить, что обработка города от коронавирусной инфекции и акарицидная обработка будут проходить независимо друг от друга. Кроме того, на посещение гражданами парков и скверов по-прежнему будут действовать ограничения из-за пандемии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»