Пассажиров, доставленных специальными рейсами из-за рубежа в Свердловскую область, будут изолировать в обсерваторах

18:44 | 20.04.2020

Фото: sakhatime.ru

Пассажирам, приехавшим специальными рейсами из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса, придется жить две недели в условиях обсерватора, также, как и гражданам, недавно прибывшим в Екатеринбург из Тайланда, об этом сообщил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге.



«Поскольку процент инфицированных за рубежом достаточно высок, эти люди там находились длительное время, они очень тесно общались с иностранцами и риски, что они привезут инфекцию, чрезвычайно высоки. Поэтому было принято решение [о том, что это будет] не домашняя изоляция, которую, к сожалению, не все соблюдают, а именно две недели изоляции в условиях обсерватора», - рассказал Козловских о судьбе недавно прибывших на родину россиян.



Также он подчеркнул, что пассажиров дальнейших рейсов будут изолировать именно по той же схеме и за этим будет установлен тщательный контроль.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»