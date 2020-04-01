В Богдановиче будут судить свердовчанина, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении пороха

18:25 | 20.04.2020

Фото:kurganinsk-gid.ru

В Богдановчие прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Свердловчанину грозит реальный срок за убийство и незаконное хранение пороха.



Согласно версии следствия, 1 января 2020 года во время распития спиртного в квартире обвиняемого произошла ссора между ним и его другом. В итоге подозреваемый ранил ножом оппонента в область грудной клетки. Из-за этого у мужчины было повреждено сердце, от чего он скончался до приезда врачей скорой помощи. В ходе осмотра места происшествия у мужчины дома также обнаружили порох, на который у обвиняемого не было соответствующего разрешения.



Отметим, что согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ, мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, а по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ему могут назначить лишение свободы на срок до 5 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»