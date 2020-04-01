В Нижних Сергах вынесен приговор свердловчаину, обвиняемому в незаконном сбыте наркотиков

18:10 | 20.04.2020

Фото: belnaviny.by

В Нижних Сергах суд вынес приговор Александру Трошину, обвиняемому в незаконном сбыте наркотических средств. Как рассказали в прокуратуре Нижнесергинского района, мужчине назначили 12 лет колонии.



Как установили следователи, Трошин, находясь в городе Михайловске, договорился по телефону с местной жительницей о передаче шприца с синтетическим наркотиком. Вещество обнаружили и изъяли в ходе личного досмотра женщины.



При этом ранее Трошина уже привлекали к ответственности за сбыт запрещенных веществ, тогда суд назначил ему 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сейчас суд, путем частичного сложения наказаний, принял решение назначить мужчине наказание в виде 12 лет колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»