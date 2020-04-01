В Екатеринбурге за кражу 100 тысяч рублей из сумки покупателя продавец приговорен к реальному сроку

17:44 | 20.04.2020

Фото: news.myseldon.com

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновной Марию Донник в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, инцидент произошел 18 июня 2019 года в магазине, находящемся по улице Московский тракт в Екатеринбурге. Посетительница торгового зала оставила свою сумочку на прилавке магазина, а один из покупателей, заметив оставленную вещь, передал ее Донник.



Воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, правонарушительница проверила содержимое сумки и обнаружила там 100 тысяч рублей. Когда забывчивая покупательница вернулась, Донник вернула владелице сумку, но уже без денег. Потерпевшая пояснила, что указанные деньги в размере 100 тыс. рублей ей отдала дочь на ремонт дачи.



Изобличить Донник помогла запись с камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, что изначально потерпевшая оставляет сумку на полке прилавка со стороны покупателей и уходит из магазина. Через некоторое время сумку обнаруживает один из посетителей магазина и передает ее Донник, которая убирает сумку за прилавок. Далее в отсутствие покупателей Донник трижды наклоняется к данной сумке, производит манипуляции руками, а затем переносит ее в место около кассы, после чего вновь присаживается возле сумки. Через некоторое время Донник возвращает сумку вернувшейся покупательнице, а та тут же проверяет содержимое и не обнаруживает денежных средств.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, присоединив наказание по приговору Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга от ноября 2015 года, назначил Марии Донник наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»