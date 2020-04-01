В Свердловской области сокращено время продажи алкоголя

17:19 | 20.04.2020

Фото: yandex.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории региона, сообщает региональный оперативный штаб.



«Теперь можно торговать спиртным только с 10:00 до 19:00», - говорится в сообщении. За исполнением этого решения будет установлен тщательный контроль.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»