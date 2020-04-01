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16:52 | 20.04.2020

Свердловские бизнесмены оказали помощь школьникам из Первоуральска

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области обратилось в адрес Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) с просьбой оказать помощь школьникам, которые не обеспечены необходимой техникой для перехода на онлайн-обучение. На «удаленку» школы перешли в связи с ограничительными мерами профилактики коронавирусной инфекции.

Свердловские предприниматели откликнулись на просьбу. Так, например, благодаря помощи промышленников, за виртуальные парты смогли сесть все школьники Первоуральска. Обеспечить первоуральских школьников компьютерами и ноутбуками помогли крупные предприятия, входящие в СОСПП – «Первоуральский новотрубный завод», «Динур» и «Русский хром 1915». Они предоставили больше 50 единиц техники для детей, у которых не было компьютеров, чтобы каждый ребенок мог получать знания.

«Наш завод откликнулся на просьбу и передал несколько компьютеров для учеников подшефной школы», – рассказала пресс-секретарь Первоуральского динасового завода Ольга Санатулова.

За оказанную помощь руководителей предприятий поблагодарил глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

На сегодняшний день в Свердловской области дистанционным обучением охвачены все муниципалитеты.

Напомним, в марте СОСПП создал координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции. Президиум СОСПП принял решение о создании фонда для борьбы с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Предприятия-члены СОСПП могут перечислять средства на спецсчет для помощи региону по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в адрес СОСПП поступили пожертвования в сумме 31,65 млн. рублей. Пожертвования сделали, в том числе, Группа Синара (Пумпянский Д.А), Инвестторгстрой (Погребинский К.Ф.), ПАО «ТМК» (Пумпянский Д.А.), Группа компаний «Брозекс» (Брозовский В.П.), ООО «СИМА-Ленд» (Симановский А.М.), ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Воеводин М.В.), Уральский банк ПАО «Сбербанк России» (Черкашин В.А.) и другие.

© «Вечерние ведомости»

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