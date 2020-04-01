В Первоуральске на ремонт монумента Героям Войны выделят один миллион рублей

16:27 | 20.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

Первоуральское муниципальное казенное учреждение «Ритуал» ищет подрядчика, которому предстоит отремонтировать монумент Героям войны в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Как следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 1 миллион 18 тысяч рублей. Победителю торгов предстоит отбить со стен памятника старую штукатурку, демонтировать облицовку, заново оштукатурить поверхности стен, затем окрасить их и облицевать керамогранитными плитами.



Подать заявку на участие в аукционе можно до 28 апреля. Торги пройдут 29 апреля. На выполнение всех работ подрядчику будет дано 20 дней с момента заключения контракта.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»