В Екатеринбург доставили группу тюменских курсантов с подозрением на COVID-19

15:56 | 20.04.2020

Фото: Ведомости

Группа из 40 курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), контактировавших с инфицированными COVID-19, прибыла в Екатеринбург в госпиталь Центрального военного округа (ЦВО) на обследование, сообщает пресс-служба ЦВО.



Напомним, ТВВИКУ было закрыто на карантин, там обнаружен «большой очаг» заражения коронавирусом — 14 военных и один гражданский. По предварительным данным, причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища. Состояние всех инфицированных военнослужащих, в том числе и гражданского специалиста, нормальное. Температура в норме.



По результатам первичной диагностики у прибывших в Екатеринбург курсантов «симптомов заболевания нет, температура тела и флюорограмма органов дыхания в норме».

Курсанты были отправлены в госпиталь по приказу командующего войсками ЦВО генерала-полковника Александра Лапина. Доставили их в столицу Урала на военно-транспортном самолете.

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