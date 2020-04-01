В Свердловской области огнеборцы спасли двух детей из горящей квартиры

15:14 | 20.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Волчанске загорелась квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:25 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 11 спасателей на трех спецмашинах. Огнеборцам пришлось эвакуировать двух детей через оконный проем: пламя заблокировало выход через дверь.



Все работы на месте происшествия завершились в 11:00 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»