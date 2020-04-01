В Екатеринбурге коронавирус предварительно подтвердился у 78 врачей и пациентов больницы №1

14:48 | 20.04.2020

Фото: yandex.ru

Коронавирус предварительно подтвержден у 78 пациентов и врачей горбольницы №1 в Екатеринбурге. Потенциально зараженным создадут спецусловия для самоизоляции. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Хочу поделиться с вами информацией, чтобы не было слухов и домыслов. В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. При этом ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин», – написал Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети.



По его словам, источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме.



«Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам , работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу», – отметил глава региона.



Оперативный штаб просит уральцев, навещавших родных и близких в больнице №1, внимательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к медикам при любых подозрениях.



Напомним, на момент публикации в Свердловской области зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»