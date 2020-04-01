В Екатеринбурге зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции

14:41 | 20.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Екатеринбург побил свой прежний рекорд по низкому индексу самоизоляции. На данный момент он составляет 1.9 балла. Это означает, что на улице много людей.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 3.2 балла. На Урале по показателям лидируют Пермь с 2.5 баллами, затем идут Нижний Тагил и Тюмень с 2.4 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 1.8 балла. Самый низкий индекс самоизоляции на сегодня в Кургане – 1.7.



Сибирь вновь остается рекордсменом по самым низким показателям: Новокузнецк и Новосибирск – по 1.8 баллу; в Томске индекс равен всего 1.7 балла, а в Кемерово – 1.5 балла.



Напомним, что сегодня было лабораторно подтверждено еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 149. Берегите свое здоровье и здоровье близких – оставайтесь дома.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»