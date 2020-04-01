На Урале 158 предприятий перепрофилировались на выпуск антивирусной продукции

14:30 | 20.04.2020

Фото: yandex.ru

Уже 158 предприятий в регионе перепрофилировались для выпуска необходимой для профилактики COVID-19 продукции – масок, защитных костюмов, дезинфицирующих средств и емкостей для них.

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Например, компания «Аста» начала выпускать автоматические бесконтактные диспенсеры для антисептиков – новое производство наладили за две недели. Емкость диспенсеров – 5 литров, их можно использовать в местах с большой проходимостью, в частности, на проходных заводов.

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Также здесь уже производят маски, дезинфицирующие средства, опрыскиватели для обработки больших участков. В планах – выпуск бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»