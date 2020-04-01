Медики Свердловской области обследовали на коронавирус около 49 тысяч человек

14:10 | 20.04.2020

Фото: laerdal.com

По данным на 20 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 2854 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 2646 человек.



Всего специалистами проведено 56390 исследований. Обследовано 48969 человек.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали восемь новых случаев заражение коронавирусом. Всего covid-19 обнаружили в регионе у 149 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»