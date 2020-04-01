Средняя зарплата в Свердловской области составила 40,9 тысяч рублей

13:19 | 20.04.2020

Фото: Владимир Чичилимов

В феврале среднемесячная номинальная заработная плата в Свердловской области составила 40,9 тыс. рублей, что на 6,7% больше, чем в феврале прошлого года.



Самые высокие зарплаты получили финансисты и страховщики (77,9 тыс. рублей; +11,3%), учёные (62,9 тыс. рублей; +13,6%) и работники сферы информации и связи (56,4 тыс. рублей; +11,2%).



Меньше всех в феврале заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (24,1 тыс. рублей; +7,9%).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»