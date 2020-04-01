В Нижнем Тагиле за убийство жены перед судом предстанет мужчина

13:07 | 20.04.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в истязании, угрозе убийством и убийстве.



По данным следствия, истязание и угроза убийством обвиняемый совершил в июле-октябре 2019 года в отношении своей жены. Все преступления были совершены в алкогольном опьянении и на почве личных неприязни.



Инкриминируемое мужчине убийство было совершено в начале ноября 2019 года, когда пьяный обвиняемый в ходе возникшего конфликта решил расправиться со своей супругой с помощью хозяйственно-бытового ножа. От полученных травм потерпевшая скончалась.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»