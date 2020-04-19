Топ регионов России по числу заражённых коронавирусом не изменился

12:53 | 20.04.2020

Топ регионов России, где зафиксировали большее количество случаев заражения коронавирусом, остаётся прежним.



Так, лидирующее место занимает Москва (там covid-19 обнаружен у 26 350 человек), Московская область (5 241), Санкт-Петербург (1 846), Ленинградская область (454), Нижегородская область (759), Коми (491), Мурманская область (400), Краснодарский край (417).



Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрированы 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Общее число инфицированных достигло 47121 человека.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»