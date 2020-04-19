В России зафиксировали 4268 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрированы 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Общее число инфицированных достигло 47121 человека.За сутки от болезни умерли 44 человека. За весь период с начала распространения COVID-19 в России умерли 405 человек. Выздоровели 3446 (+155) человек.